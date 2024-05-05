GALATASARAY PUAN DURUMU! #9917 Süper Lig'de yeni rekor: Galatasaray'ın puan durumu kaç?

Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi, Galatasaray karşısında sona ermiş oldu. Galatasaray'ın 6-1 galip geldiği maç sonrası araştırmalar artıyor. Galatasaray Süper Lig tarihinde yeni bir rekor kırmış oldu. GALATASARAY PUAN DURUMU! Süper Lig'de yeni rekor: Galatasaray'ın puan durumu kaç? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY PUAN DURUMU KAÇ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, 12. dakikada attığı golle skoru açarken, Dries Mertens ise 38. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Konuk ekip Sivasspor'un tek golünü 55. dakikada Caner Osmanpaşa kaydederken, Galatasaray'da Mauro Icardi 59. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından kaydettiği estetik golle skoru 4-1'e getirirken, Dries Mertens'in 73. dakikada bir gol daha atmasıyla skor 5-1 oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, 85. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi ve Galatasaray sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 96'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 48 puanla ligde 9. sıraya geriledi.

SÜPER LİG REKORU

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte topladığı 96 puanla 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu kırarak Süper Lig tarihindeki en yüksek puan rekorunu elde etti.

Okan Buruk'un önderliğindeki takım, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta henüz mağlubiyetle tanışmadı. Ayrıca iç saha performansı da oldukça etkileyici; iç sahada çıktığı 18 lig maçını da kazanarak bu alandaki üstünlüğünü sürdürdü.

Sivasspor karşısında 2 gol atan ve 1 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Dries Mertens, Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta 12 golde pay sahibi oldu. Bu süreçte 4 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte 15 maçlık galibiyet serisine ulaşarak kendine ait olan rekoru kırmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, bu seriyi Adana Demirspor'u mağlup ederek 16 maça çıkarmış oldu. Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi, Galatasaray karşısında sona ermiş oldu.