Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.

İLK YARIYI ANTEP ÖNDE KAPATTI

Müsabakaya hızla başlayan konuk takım Gaziantep FK, 12. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antep temsilcisi, 21. dakikada Denis Draguş ile farkı 2'ye çıkartarak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA ESTİ

2-0 geride olan Trabzonspor, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Bordo-mavililer, 50. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle farkı 1'ye indirdi.

GOLLER PEŞPEŞE GELDİ

Bu golden sonra baskısını arttıran Trabzonspor, 3 dakikada bulduğu 3 golle skoru lehine çevirmeyi başardı. 65. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skoru eşitleyen Fırtına, Paul Onuachu'nun 66. ve 68. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı ve skoru 4-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

ONUACHU HAT-TRICK YAPTI

1.5 aylık sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen Paul Onuachu, Trabzonspor'u ipten aldı. Onuachu, 2-0 geriye düşen takımını attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle 4-2'lik galibiyete taşıdı. Yaptığı hat-trick ile gol sayısını 12'ye çıkartan Nijeryalı golcü, bordo-mavililerin en golcü ismi konumunda.