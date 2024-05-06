Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma hesapları yapan TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Alman hakem Daniel Schlager oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı 1 maç eksikle 7 puan geriden takip ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Sokol.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Szymanski, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Dzeko.