Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

90'DA PENALTI KARARI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Njie'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan ve Livakovic ile karşı karşıya kalan Ray Manaj, Hırvat kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, uzun süren VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

İşte o penaltı pozisyonu;

MANAJ GOLÜ ATTI

Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.