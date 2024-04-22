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Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Manaj'ın 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

90'DA PENALTI KARARI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Njie'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan ve Livakovic ile karşı karşıya kalan Ray Manaj, Hırvat kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, uzun süren VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

İşte o penaltı pozisyonu;

Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı

MANAJ GOLÜ ATTI

Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Karaşal:

Daha önce kazandıkları haksız penaltılara saysınlar.

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Veysel null:

Sivas in kazandığı penaltı haksız penaltı değil ki neyin kafasını yaşıyorsun

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ibrahim eren:

Yabancı hakem geldi fenevin 90 penaltı jokeri gitti :))

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Yasar Unal:

Burada top auta gidiyor. Livakoviç'in darbe sayılabilcek bir hareketi yok. Zaten penaltıyı da aynı futbolcu kullandı. Adamın ayağına sağlık ekibi müdahale bile yapmadı. Cihan Aydın önceki FB maçlarında da sıkıntılı kararlar vermiş bir hakem. Ama bütün bunlar yine de İsmail Kartal'ın yetersizliğini ortadan kaldırmıyor ne yazık ki

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Veysel null:

o değilde bu haberlerde sürekli fener in kadrosu daha iyi diyen futbol cahilleri hangi cgehnnemde

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Veysel null:

burada yorum yapanları kastediyorum.

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