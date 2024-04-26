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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı

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Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek sözleşmesi 2027 yılına uzattı.

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere hız veren Beeşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

TAYYİP TALHA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayı gecen sezon 22, bu sezon ise 5 olmak üzere toplamda 27 maçta giydi. Tayyip Talha, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Tayyip Talha Sanuç Samet Aybaba Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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