Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında ALG Spor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçtan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONLUK GOLLERİ EDA VE KIPOYI'DEN

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakika Kipoyi attı. Galatasaray'da Kristina Bakarandze, 67. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

İLK KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 71 puanla lider tamamlayan sarı kırmızılı takım, tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. 2021-2022 sezonunda kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış ancak play off yarı finalinde Fenerbahçe'ye elenmişti.

ERDEN TİMUR VE A TAKIM FUTBOLCULARI DA TAKİP ETTİ

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.