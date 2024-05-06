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Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldız, Instagram hesabından "uyku" sevincini paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı.

Bitime 3 hafta kalan puan farkının 6'ya çıkması sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı

Galatasaraylı Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Instagram Konyaspor 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Şükrü Polat:

Fenerbahceli olarak Gsyi tebrik ederim ama bu tür paylaşımlar çok amatör. Bir sezon daha durup gideceksin. Türk halkı maalesef böyle oyuncuları simartiyor ve sonra kendi evlatlarına sahip çıkmıyo. Yazık..

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Veysel null:

febeli şükrü den duygu sömürüsü.. hahahaha

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Veysel null:

ICARDI nin yüzü direğe çarptığı için dlga geçiyordu febeliler. o dalga nasıl olurmuş görün. dalga öyle değil böyle olur. hahahaha

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Davud Doğrucu:

icardi 40 yaşına kadar cinbomdaymis mucde

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Emrullah ibil:

krall adam

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Kemal Gocer:

Canım kardeşim bu hareket camiaya değil aslında Ali Koça.

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