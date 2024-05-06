Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı.

Bitime 3 hafta kalan puan farkının 6'ya çıkması sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı