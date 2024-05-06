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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur merak ediliyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Konyaspor deplasmanından 1 puan ile ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Peki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı?

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Ligin bitimine 3 hafta kala Konyaspor deplasmanından 1 puan ile ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Peki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Detaylar...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor. Fenerbahçe kalan 3 maçını da kazanırsa ve Galatasaray kalan 3 maçta 2 veya 3 maçını kaybederse ya da 2 maçını kaybedip 1 maçında berabere kalırsa şampiyon olabilir.

Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 olduğu için Galatasaray kalan 3 maçından 2'sini kaybederse ve Fenerbahçe 3 maçını da kazanırsa puan eşitliği olur. Bu durumda Fenerbahçe averaj üstünlüğünü sağlarsa sezon sonu şampiyon olabilir. Ancak 35. hafta sonu itibariyle averajda da Galatasaray 6 puan önde gözüküyor. Galatasaray'ın averajı 64 iken, Fenerbahçe'nin averajı ise 58'dir.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU ZORA SOKTU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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