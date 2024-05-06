Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Ligin bitimine 3 hafta kala Konyaspor deplasmanından 1 puan ile ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Peki, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Detaylar...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor. Fenerbahçe kalan 3 maçını da kazanırsa ve Galatasaray kalan 3 maçta 2 veya 3 maçını kaybederse ya da 2 maçını kaybedip 1 maçında berabere kalırsa şampiyon olabilir.

Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 olduğu için Galatasaray kalan 3 maçından 2'sini kaybederse ve Fenerbahçe 3 maçını da kazanırsa puan eşitliği olur. Bu durumda Fenerbahçe averaj üstünlüğünü sağlarsa sezon sonu şampiyon olabilir. Ancak 35. hafta sonu itibariyle averajda da Galatasaray 6 puan önde gözüküyor. Galatasaray'ın averajı 64 iken, Fenerbahçe'nin averajı ise 58'dir.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU ZORA SOKTU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi.