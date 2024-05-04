Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor

Sezon başında Galatasaray'dan 5 milyon euro bedel ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oldu.

ASTON VILLA BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Tuttomercato'nun haberine göre; Aston Villa Sportif direktörü Monchi'nin beklentilerini karşılayamayan Zaniolo'nun gelecek sezon bonservisi alınmayacak. İtalyan yıldızın sezon bitiminde tekrar Galatasaray'a döneceği ve sezon başı kampında yer alacağı belirtildi.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkan Nicolo Zaniolo, takımına 3 gollük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun ortasında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.