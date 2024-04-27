Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İSMAİL YÜKSEK, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen İsmail, gözyaşlarıyla yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

MUSRATI, BEŞİKTAŞ'I 10 KİŞİ BIRAKTI

Siyah-beyazlı takımın orta sahası Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir faul yaptı. Sarı kartına başvuran karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti veMusrati'ye kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

İLK GOL BATSMAN'DAN

Savunma arkasına atılan uzun topta Tadic topu göğsüyle Batshuayi'ye indirdi. Batshuayi de topun gelişine bekletmeden vurarak kale önünde topu ağlara yolladı ve takımını 30. dakikada 1-0 öne geçirdi. Müsabakada ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Syzmanski'nin pasıyla sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara gönderdi ve 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ YETMEDİ

Beşiktaş, 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Muleka'nın pasında topu alan Cenk Tosun kaleye bakmadan çektiği şutta üst köşeden topu ağlara yolladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve bu gol siyah-beyazlılara puan için yeterli olmadı. Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.