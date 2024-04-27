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Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, Michy Bathuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Cenk Tosun attı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, kritik maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İSMAİL YÜKSEK, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen İsmail, gözyaşlarıyla yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

MUSRATI, BEŞİKTAŞ'I 10 KİŞİ BIRAKTI

Siyah-beyazlı takımın orta sahası Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir faul yaptı. Sarı kartına başvuran karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti veMusrati'ye kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

İLK GOL BATSMAN'DAN

Savunma arkasına atılan uzun topta Tadic topu göğsüyle Batshuayi'ye indirdi. Batshuayi de topun gelişine bekletmeden vurarak kale önünde topu ağlara yolladı ve takımını 30. dakikada 1-0 öne geçirdi. Müsabakada ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Syzmanski'nin pasıyla sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara gönderdi ve 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

CENK TOSUN'UN GOLÜ YETMEDİ

Beşiktaş, 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Muleka'nın pasında topu alan Cenk Tosun kaleye bakmadan çektiği şutta üst köşeden topu ağlara yolladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve bu gol siyah-beyazlılara puan için yeterli olmadı. Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İrfan Can Kahveci Cenk Tosun Fenerbahçe Trendyol Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

AYHAN BAYRAK:

Gerçekten çok yazık 10 kişi kalmış beşiktaşı zor yendik şimdiden Galatasaray’ı tebrik ediyorum

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2
yanıtYanıtla
Karaşal:

Beşiktaş 13 kişi oynasaydıda fenerbahçeyi yenemedi. Ligin hali içler acısı.

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Veysel null:

Bu izlediğimiz şimdi derbi miydi Allah aşkına. Ben hayatımda hiç bu kadar isteksiz bir jk görmedim. Kırmızı kart ve yedikleri golden sonra izlemeyi bıraktım.

yanıt1
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Karaşal:

Beliştaş şaşırtmadı. Gerçekten an itibari ile türkiyede tek büyük galatasaray kalmış. Gerisi garnitür.

13
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yanıtYanıtla
Yasar Unal:

İsmail'e rağmen kazandık.

7
1
yanıtYanıtla
Yahya Öksüz:

edın buyuk futbolcuydu .artık gucu yetmıyor .bu ısrar nıye .ısmaıl kartalda.ılla oyuna almanmı .gerekıyor .10 .kısı ıle .tek kale oynadı bjk .golde edının pası

2
1
yanıtYanıtla
Veysel null:

Allah aşkına bu izlediğimiz derbi mi şimdi? Ben hayatımda hiç bu kadar isteksiz bir jk görmedim.

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yanıtYanıtla
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