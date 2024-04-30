Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasunda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından galibiyet ve kalan maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YENMEMİZ GEREKİYOR"

Kafkas "Geldiğimizden beri ilk kez üst üste 2 galibiyet aldık. Şimdi bunun tadını çıkaracağız. Çok önemli maçlarımız var. Kayserispor, kupa maçları ve Galatasaray maçı var. Son olarak da Samsunspor ile bitireceğiz. Ben ligde kalacağımıza çok inanıyorum. Mondihome Kayserispor'u deplasmanda yenmek çok kolay değil. Kalan 4 maçta mutlaka 1 tane deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Ya da Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Son maçı da içeride kazanırsak 42 puan bu ligde kalır gibi duruyor. Kalan 4 maçta 2 tanesini kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ATEŞ HATTINDAN KURTULDU

Ligde kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 36'ya yükseltti. İstanbul temsilcisi, 34. haftayı düşme hattının 2 puan üzerinde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar kalan 4 haftada Kayserispor (D), Galatasaray (E), Gaziantep FK (D) ve Samsunspor (E) İle karşılaşacak.