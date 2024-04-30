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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kartta hakemlerin ne konuştuğu da ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın tamamlanmasının ardıdan oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartında konuşulanlar şöyle;

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan:"Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıkladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Trendyol Futbol Teknoloji Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

doğru

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