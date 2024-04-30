Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı futbolcu Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kartta hakemlerin ne konuştuğu da ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın tamamlanmasının ardıdan oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartında konuşulanlar şöyle;
VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."
Volkan Bayarslan:"Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."