Süper Lig ne zaman bitiyor? Sorusu yanıt arıyor. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Süper Lig ne zaman bitiyor? Sorusu bu kapsamda merak edildi. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig hangi tarihte sona eriyor 2024?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Buna göre Süper Lig 19 Mayıs 2024 tarihinde bitecek. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

YABANCI KURALI DA DEĞİŞİYOR

Öte yandan TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıklamıştı. TFF tarafından yapılan açıklamada "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.