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Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe, bitime 2 hafta kala Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Müsabaka, 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

GÖZ-GÖZ SÜPER LİG'DE

Ligin ikinci sırasında bulunan Göztepe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Ramon Lundqvist kaydetti.

2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Göztepe, 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti. İzmir temsilcisi, 2 yılın ardından yeniden Türk futbolunun en yüksek ligine döndü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği Eyüpspor Trendyol Spor Haberler

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Yorumlar (10)

Ugur Eroglu:

Bir Tokatlı olarak tebrik ederim olması gereken bir ilimiz

15
2
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Erkan Spor:

yakışır

10
2
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Blackened:

İstanbul takımlarından fenalık geldi çoğu asansör. Göztepe gibi ligimize renk katan güzel İzmir'in takımı her daim süper ligde olmalı. Tebrik ederim

11
1
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Selcuk Gülen:

seyircisi olan takım ama onlarda asansör

yanıt0
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Fatih Yılmaz:

helal olsun

10
1
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Selcuk Gülen:

seyircisi olan takım.inşallah bir daha düşmez

4
3
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Yasar Unal:

Ivır zıvır sahası bile olmayan bir sürü İstanbul takımları yerine megakent İzmir'in bir takımının süperlige çıkması sevindirici. Darısı Gençlerbirliği ve Altay'a inşallah.

4
1
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M.Sîraç null:

amed sporun şampiyon olmasını haber konusu yapmayan haber kanalı selam olsun.

4
0
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SELÇUK GÜNDOĞDU:

İzmir sahip çıkarsa bu iş olur arkadaş,başka türlü zor

2
0
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Barbaros Akdenizoğlu:

inşallah kalıcı ve üst kısmı zorlayan bir takım olur.

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