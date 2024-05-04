Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
Yılport Samsunspor'un Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsun temsilcisinin teknik direktörü Markus Gisdol arasında tartışma çıktı. Galibiyeti kutlamak için taraftarların olduğu bölüme ilerleyen Gisdol ile soyunma odasına doğru yönelen Uğurcan arasında itişme yaşandı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kısa süreli tartışma çıktı.
UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un üzerine doğru yürüdü. İkili arasında itişme yaşandı.
SÖYLENEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır sinirli bir şekilde söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu. Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı bir gerginlik oldu.