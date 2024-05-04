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Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

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Yılport Samsunspor'un Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsun temsilcisinin teknik direktörü Markus Gisdol arasında tartışma çıktı. Galibiyeti kutlamak için taraftarların olduğu bölüme ilerleyen Gisdol ile soyunma odasına doğru yönelen Uğurcan arasında itişme yaşandı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kısa süreli tartışma çıktı.

UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un üzerine doğru yürüdü. İkili arasında itişme yaşandı.

Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

SÖYLENEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır sinirli bir şekilde söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu. Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı bir gerginlik oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Uğurcan Çakır Trabzonspor Samsunspor Samsun Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Kkk:

Mağlup olduysan Adam gibi kafanı eğipgideceksin kazanıncada sevineceksin öğren attık bunları

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