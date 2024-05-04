Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından kısa süreli tartışma çıktı.

UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un üzerine doğru yürüdü. İkili arasında itişme yaşandı.

SÖYLENEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır sinirli bir şekilde söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu. Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı bir gerginlik oldu.