Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu beraberliğinin ardından Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı 6 oldu. Cimbom'dan, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibinin puan kaybı sonrası paylaşım geldi.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Sarı-kırmızılı takımın sosyal sosyal medya hesabından "Konsantrasyon ve Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda ayrıca, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.