Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından "Konsantrasyon" ile "Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapılan bir video paylaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu beraberliğinin ardından Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı 6 oldu. Cimbom'dan, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibinin puan kaybı sonrası paylaşım geldi.
"MAYISLAR BİZİMDİR"
Sarı-kırmızılı takımın sosyal sosyal medya hesabından "Konsantrasyon ve Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda ayrıca, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.