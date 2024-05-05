Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki maçı 6-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

GOLLER YILDIZLARDAN

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 11 ve 61. dakikalarda Hakim Ziyech, 38 ve 73. dakikalarda Dries Mertens ile 59 ve 85. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Barış Alper Yılmaz da iki asistle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

REKOR PUANA ULAŞTILAR

Bu galibiyetle puanını 96'ya çıkartan Cimbom, Fenerbahçe'nin 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 93 puanla elde ettiği ligde en çok puan toplayan takım unvanını ele geçirdi.

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Lider Galatasaray, bu sezon rekorlara doymuyor. Sarı-kırmızılılar kendisine ait olan üst üste maç kazanma rekorunu geliştirdi. Sivasspor galibiyetiyle birlikte 15 olan galibiyet sayısı 16'ya yükseldi.

HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI

11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla penaltı noktasına yakın bölgede buluşan Hakim Ziyech, topu ağlara göndermeyi başardı. Faslı yıldız, bu golle Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü attı ve iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Ziyech, 78. dakikada da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 34 maç-89 puan