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Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Puanını 96 yapan Cimbom, sarı-lacivertlilere ait olan puan rekorunu da kırmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki maçı 6-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

GOLLER YILDIZLARDAN

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 11 ve 61. dakikalarda Hakim Ziyech, 38 ve 73. dakikalarda Dries Mertens ile 59 ve 85. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Barış Alper Yılmaz da iki asistle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

REKOR PUANA ULAŞTILAR

Bu galibiyetle puanını 96'ya çıkartan Cimbom, Fenerbahçe'nin 3 puanlı sisteme geçildikten sonra 93 puanla elde ettiği ligde en çok puan toplayan takım unvanını ele geçirdi.

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Lider Galatasaray, bu sezon rekorlara doymuyor. Sarı-kırmızılılar kendisine ait olan üst üste maç kazanma rekorunu geliştirdi. Sivasspor galibiyetiyle birlikte 15 olan galibiyet sayısı 16'ya yükseldi.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI

11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla penaltı noktasına yakın bölgede buluşan Hakim Ziyech, topu ağlara göndermeyi başardı. Faslı yıldız, bu golle Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü attı ve iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Ziyech, 78. dakikada da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 34 maç-89 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Sivasspor Trendyol Spor Haberler

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Yorumlar (12)

AYHAN BAYRAK:

Çok güzel sattılar çok yazık

17
67
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Ahmet Melih ALEMDAR:

Başkanı ve T.Direktörü Fenerbahçeli olan bir kulüp sattı. Kedi erişemediği ciğere mundar dermiş. Başarısızlıkta eğer birilerine fatura kesmeyi öğrendiğiniz zaman siz de şampiyon olursunuz. Ama ne hikmetse Fener e gelen başkanlar yanlarında yapıştırıcı getiriyorlar. Oturunca kalkmak bilmiyorlar. Ama suçlu taraftar burada. Göndermesini bilmiyor

yanıt39
yanıt6
Can null:

:) :) :) he heee

yanıt1
yanıt2
İsa Gl:

Fenerede aynısını demene 2 hafta kaldı sabırsızlıkla bekliyorum

yanıt11
yanıt3
kripto para:

bide sivas gs ye zorlar diyorlardi

55
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Sagocu 21:

Şampiyonluk hayırlı olsun O?

41
6
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Veysel null:

ben tahmin ettim vallahi fark olacağını GS zor gördüğü maça daha çok basar çünkü çok ciddi oynar. Yaşasın Cim Bom

33
7
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Sagocu 21:

Şamiyoooooooon

31
8
yanıtYanıtla
Sagocu 21:

klavye hatası O? Şampiyooooooon

yanıt24
yanıt4
ekaf paseh:

teşfik primleriniz bayramdan sonra hesaplarınızda olacaktır...

6
27
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