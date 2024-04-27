Canlı anlatım! Beşiktaş 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanan müsabakayı Volkan Bayarsalan yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, oynanan 33 karşılaşmada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin 86 puanı bulunuyor. 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş ise aynı süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 51 puan topladı ve kendisine 4. sırada yer buldu. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı 3-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.

Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Omar, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Muleka, Semih.

CANLI ANLATIM

25' KIRMIZI KART! Volkan Bayarslan, Al-Musrati'nin yaptığı harekete kırmızı kartını gösterdi. Beşiktaş oyunda 10 kişi.

24' VAR'A GİDİYOR! Volkan Bayarslan, Al-Musrati'nin yaptığı hareketi kırmızı kart şüphesiyle VAR monitöründe izleyecek.

24' Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Fred sakatlık yaşıyor.

23' Sağ kanatta Osayi'ye atılan uzun pasta Osayi topun hakimiyetini kaybedince ortasını açamadı. Aut.

23' Bright Osayi-Samuel, Semih Kılıçsoy'dan sıyrılmak isterken hakem, Semih'in müdahalesine faul dedi.

22' Mert Günok'un uzun pasında Muleka savunma arkasına hareketlendi fakat top çok hızlı. Dominik Livakovic topa sahip oldu.

21' MERT GÜNOK! Uzun pasla savunma arkasına sarkan Sebastian Szymanski kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Mert Günok harika kurtarışla gole izin vermedi.

19' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Becao oyundan alındı. Çağlar Söyüncü ile Rade Krunic oyunda.

17' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek oyuna devam edemeyecek. Milli oyuncu kendisini yere bıraktı.

15' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, Arthur Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalarak sakatlık yaşadı.

14' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek taç çizgisi üstünde sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

13' Fenerbahçe ön alanda baskısını iyice artırdı. Beşiktaşlı oyuncular rahat oyun kurma şansı şu an için bulamadı.

12'AUT! Szymanski'nin kaptığı topta Michy Batshuayi tek pasla yine Polonyalı oyuncuyu buldu. Kaleye ilerleyen Szymanski önündeki boşluğu bulur bulmaz kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

11' Beşiktaş'ın kaptırdığı topta topu önünde bulan Fred sağ ayağıyla vurdu. Mert Günok üstüne gelen topta hata yapmadı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in sol kanattan ortasında Batshuayi kale önünde şutunu çekti. Mert Günok gole izin vermedi.

8' Sol kanat taç çizgisinde rakibinden sıyrılan Ferdi, Necip'in müdahalesiyle yerde kaldı. Necip Uysal sarı kart gördü.

7' Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy etrafı kalabalıklaşınca pasını çıkaramadı. Fenerbahçeli oyuncular topun sahibi oldu.

4' AUT! Tadic'in sol kanattan ortasında Michy Batshuayi topu kontrol edip Ferdi'ye çıkardı. Ferdi'nin ceza sahası içinde gelişine şutu kalenin yanından dışarıda.

1' Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk düdük çaldı.