Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor

Beşiktaş ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, katıldığı 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde hedefleri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖZÜNÜ KUAPAYA DİKTİ

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçına odaklandıklarını belirten Semih, "Bu sezon çok istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ NE DERSE O

Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken genç golcü, transfer konusuyla ilgili gelen soruya, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" yanıtını verdi.

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN

Adı Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 22'si ilk 11 olmak üzere 32 maça çıktı. Semih, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 3 de asist yaptı. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile birlikte takımın en golcü isimleri arasında yer alıyor.