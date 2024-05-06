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Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak

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Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve ayak bileği bağında kopma tespit edilen Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, tedavi için bugün Sırbistan'a gidecek. Sezonu kapatan 25 yaşındaki futbolcuyu Neymar, Buffon, Vidic ve Modric gibi dünya yıldızlarını iyileştiren ünlü doktor Andreja Milutinovic tedavi edecek.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde sakatlanan milli yıldızı İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edilmişti. EURO 2024'te forma giyip giyemeyeceği henüz belli olmayan 25 yaşındaki futbolcunun tedavisi için yol haritası belirlendi.

DÜNYA YILDIZLARININ DOKTORU TEDAVİ EDECEK

İstanbul'da tedavi olmak istemeyen İsmail Yüksek, tedavisi için bugün saat 18.45'te Sırbistan'a gitti. Deneyimli orta sahayı 10 gün boyunca ünlü doktor Andreja Milutinovic tedavi edecek. Milutinovic daha önce Neymar, Buffon, Vidic ve Modric gibi dünya futboluna izlerini bırakan futbolcuları tedavi etmişti.

Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak

NASIL SAKATLANDI?

Milli yıldız, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlandı. Semih Kılıçsoy ile ikili mücadeleye giren ve yerde kalan İsmail Yüksek, 25. dakikada sedyeyle oyundan çıkmıştı. Ayak bileği bağında kopma tespit edilen İsmail, sezonu kapatmıştı.

Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak

EURO 2024'TE OLMAK İSTİYOR

Bu sezon sarı-lacivertli formayla başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek, tüm kulvarlarda 39'u ilk 11 olmak üzere 47 maça çıktı ve takımına 1 gol, 5 asistlik katkı yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın da değişmez isimlerden olan İsmail, bir an önce iyileşip EURO 2024'te görev almak istiyor.

Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Sırbistan Beşiktaş Neymar Buffon Dünya Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Fethi Tilki:

harika bir oyuncu

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kripto para:

ydu.

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kripto para:

butun kupalardan elendigimize göre ismaile tatil yakısır.

0
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