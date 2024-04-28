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Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi

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Eyüpspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Arda Turan, Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

ARDA TURAN, DIEGO COSTA İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerinde 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi yaptı

AYNI TAKIMDA OYNADILAR

Tectübeli golcü ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte forma giymiş ve büyük başarılar yakalamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Diego Costa Arda Turan Eyüpspor Madrid Diego Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Gümüş:

Futbolu bitirmiş sanırım cenaze işlemlerini beraber yapmak için geliyor. Bu nasıl fuzuli bir transfer görüşmedi

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Hüseyın Taşer:

Bu nasıl bir görüşme o gelecek adam oyuncumu teknik direktör mü anlamadım ??

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Nami DAĞTAŞ:

Eyüp sporun parasına yazık sanki Avrupa kupasımı kazanacak

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