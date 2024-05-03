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İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Verasonovic, Sauer, Akintola, Gaich.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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