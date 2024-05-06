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İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz

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Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Kartal, "Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık.

"HALA YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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Yorumlar (8)

osman Öztürk:

Matematiksel olarak değil de fiziksel olarak şampiyonluğun içinde olmak isterdik İsmail Kartal.Çok basit hatalarla şampiyonluğu Gs.a hediye ettin.Gerisi hikaye.

30
3
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veli İdi:

İsmail kartal puan farkının açıldığını hâla düşünmüyor bence :)

28
1
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Veysel null:

taraftarıyla dalga geçtiğine eminim artık la, önceki açıklamadan da dalga geçtiğinin farkındaydım ama emin değildim bugünkü açıklamadan sonra emin oldum. hahahaha

19
3
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Uğur SARIKAYA:

Bu hocaya sahip çıkın günü birlik hesap yapmayın hocayı yanlız bırakırsan futbolcuların oyuncağı olur

13
7
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ali poluk:

Kurulan kadroya bak bide hoca ya bak bu takım kendi kendine sahaya çıksa şampiyon olma ihtimali daha yüksekti

12
1
yanıtYanıtla
Veysel null:

taraftarıyla dlga geçtiğine eminim artık la, önceki açıklamadan da dalxxxga geçtiğinin farkındaydım ama emin değildim bugünkü açıklamadan sonra emin oldum. hahahaha

7
2
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Panther Panthera:

Kesin Tsk geciyor bu artik.

8
0
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BARIS:

aklima Serhat Akının dediği geliyor İsmail kartal hakkında

3
0
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