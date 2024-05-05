Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ligin zorlu takımlarından EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

CİMBOM, SÜPER LİG PUAN REKORUNU KIRABİLİR

Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmış ve ligin bitimine 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu. Cimbom, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Poungouras, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj.