Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Alanyaspor, rakibini 6-0 mağlup etti ve ligdeki son 7 maçın 6'sından 3 puanla ayrılmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile İtanbulspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ALAYASPOR FARK ATTI
Müsabakayı ev sahibi takım 6-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyet golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Oğuz Aydın, 8. ve 28. dakikalarda Janvier, 55. dakikada Balkovec ve 67. dakikada Koka kaydetti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 48 puanla 7. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
SON 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
Alanyaspor, İstanbulspor'u yenerek son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçtan önce Trabzonspor (3-1), Sivasspor (1-2), Kayserispor (1-0), Gaziantep FK (0-3) ve Konyaspor'u (0-2) yenmeyi başarmıştı. Alanya ekibi, bu süreçteki tek mağlubiyetini ise sahasında Galatasaray'a 4-0'lık skorla almıştı.