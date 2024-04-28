Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile İtanbulspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ALAYASPOR FARK ATTI

Müsabakayı ev sahibi takım 6-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyet golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Oğuz Aydın, 8. ve 28. dakikalarda Janvier, 55. dakikada Balkovec ve 67. dakikada Koka kaydetti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 48 puanla 7. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

SON 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Alanyaspor, İstanbulspor'u yenerek son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçtan önce Trabzonspor (3-1), Sivasspor (1-2), Kayserispor (1-0), Gaziantep FK (0-3) ve Konyaspor'u (0-2) yenmeyi başarmıştı. Alanya ekibi, bu süreçteki tek mağlubiyetini ise sahasında Galatasaray'a 4-0'lık skorla almıştı.