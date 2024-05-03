Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta verilmeyen penaltısına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini kullandı.

Beşiltaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaşlı futbolcular, maçın 45+2. dakikasında Rizespor ceza sahasında Jackson Muleka'nin yerde kalmasının ardından penaltı etti.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

Siyah-beyazlılar, uzun süre karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti. VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinleyen Şansalan, oyunu devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerine yer verdi.

İşte o pozisyon;

Beşiktaş'tan penaltı isyanıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jackson Muleka Rizespor Beşiktaş Çaykur Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title