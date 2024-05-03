Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta verilmeyen penaltısına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini kullandı.
Beşiltaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaşlı futbolcular, maçın 45+2. dakikasında Rizespor ceza sahasında Jackson Muleka'nin yerde kalmasının ardından penaltı etti.
HAKEM DEVAM ETTİRDİ
Siyah-beyazlılar, uzun süre karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti. VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinleyen Şansalan, oyunu devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ PAYLAŞIMI
Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerine yer verdi.
İşte o pozisyon;