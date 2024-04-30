Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Fenerbahçe'nin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rade Krunic, performansıyla sınıfta kaldı. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk baskısı olduğunu söyleyen Bosna Hersekli futbolcu, Milan'da böyle bir durum yaşamadığını ifade etti.
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'i devre arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Krunic, sarı-lacivertlilerin küme düşmemesi durumunda bonservisle takıma katılacak. Performansı beğenilmeyen ve takımın en çok eleştirilen ismi olan Boşnak orta saha, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Taraftarların da büyük umutlar beslediği deneyimli orta saha, Fenerbahçe'de 12 maça çıktı. Sadece Adana Demirspor karşısındaki performansıyla övülen Krunic, diğer maçlarda ise sınıfta kaldı.
ONUN İÇİN CRESPO VE LINCOLN GİTTİ
Sarı-lacivertliler, sezon başında da transferi için büyük çaba harcanan Boşnak futbolcunun devre arası transferinin gerçekleşmesi için Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'yi kiralık gönderdi.
ŞAMPİYONLUK BASKISI AĞIR GELDİ
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Rade Krunic, Fenerbahçe'de şampiyonluk baskısının çok olduğunu yakın çevresine söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, Milan'da böyle bir tecrübe yaşamadığını da ifade etti.