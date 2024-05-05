Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Uygun, çimlere ayak bastığı sırada ıslıklandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maça sayılı dakikalar kala beklenmedik bir olay yaşandı.
BÜLENT UYGUN ISLIKLANDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'a tepki gösterdi. Uygun, RAMS Park çimlerine ayak bastığı sırada ıslıklandı.