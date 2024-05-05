Üye Girişi
Haberler

Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Uygun, çimlere ayak bastığı sırada ıslıklandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maça sayılı dakikalar kala beklenmedik bir olay yaşandı.

BÜLENT UYGUN ISLIKLANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'a tepki gösterdi. Uygun, RAMS Park çimlerine ayak bastığı sırada ıslıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Galatasaray Sivasspor Trendyol 3.Sayfa Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title