Üye Girişi
Haberler

Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarınI ayıran Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, takımı efsane kaptanlarından Ali Çamdalı'ya emanet etti. Uzun yıllar yeşil-beyazlı kulüpte top koşturan Çamdalı, Konya temsilcisinde sportif direktörlük görevini yürütüyordu.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeşil-beyazlı kulüp yeni teknik direktörünü açıkladı.

Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

EFSANE KAPTAN, TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane kaptanlarından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı. Çamdalı, Konya temsilcisinde sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Yeşil-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada "Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

KONYASPOR'DAKİ FUTBOLCULUK KARİYERİ

Uzun yıllar Konyaspor formasını giyen ve kaptanlığa yükselerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı formayla 185 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Konya temsilcisinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Çamdalı, takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ali Çamdalı, 2019-2020 sezonunun sonunda futbolculuk kariyerini noktaladı.

Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fahrudin Ömeroviç Ali Camdali Konyaspor Trendyol Tümosan Konya Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

30 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! CHP'nin 1 Mayıs Taksim yürüyüşü ne zaman, saat kaçta? CHP Taksim'e yürüyecek mi? Bu haftaki maçlar aynı gün ve saatte mi oynanacak? Maçlar kaçıncı haftadan itibaren aynı gün ve saatte oynanacak? 30 Nisan Kankalar Günü mü? Dünya Kankalar Günü ne zaman? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig'de son haftalara girdik 1 Mayıs kurumsal mesaj örnekleri! Şirket çalışanlarınıza gönderebileceğiniz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları 1 Mayıs kuaförler açık mı, berberler kapalı mı? X CEO'su Linda Yaccarino kimdir? İşte Yaccarino'nun kariyeri Taksim 1 Mayıs'ta neden yasak? 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamak yapmak niye yasak, Taksim 1 Mayıs'ta neden kapalı? Dabke dansı nedir, dabke dansı yasak mı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Taksim açık mı, yasak mı? Necmettin Erbakan Akyüz kimdir? Necmettin Erbakan Akyüz şampiyonluğu iptal edildi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title