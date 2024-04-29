Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeşil-beyazlı kulüp yeni teknik direktörünü açıkladı.

EFSANE KAPTAN, TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane kaptanlarından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı. Çamdalı, Konya temsilcisinde sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Yeşil-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada "Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu" ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR'DAKİ FUTBOLCULUK KARİYERİ

Uzun yıllar Konyaspor formasını giyen ve kaptanlığa yükselerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı formayla 185 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Konya temsilcisinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Çamdalı, takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ali Çamdalı, 2019-2020 sezonunun sonunda futbolculuk kariyerini noktaladı.