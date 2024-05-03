Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın yerine alternatif arayışlarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlanıyor. 2 ay önce temasların başladığı 45 yaşındaki genç teknik adamla Antalya'da da bir görüşme gerçekleştirildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yol devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da alternatif arayışları erken başladı. Kırmızı-beyazlıların gündemine Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim geldi.
SERGEN YALÇIN'IN ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR
Nuri Şahin'in görevi bırakmasının ardından Antalyaspor'da göreve gelen Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Deneyimli hocanın Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkanYalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.
ALEX DE SOUZA, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştı. Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan 45 yaşındaki genç teknik adam, son olarak ülkesinin takımlarından Avai'de görev yapmıştı.
ANTALYA'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haberde Antalyaspor'un Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı aktarıldıç. Ayrıca Brezilyalı teknik adamın bu hafta Antalya'ya geldiği de belirtildi.