Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sakatlan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. İsmail Kartal, 2 futbolcunun yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ikinci yarısında 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı.

OSAYI DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de ilk yarıda da kısa süreli bir sakatlık yaşayan Osayi-Samuel, karşılaşmanın 51. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

İRFAN CAN SEKEREK ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım bu sırada bir zorunlu değişiklik daha yapmak zorunda kaldı. Oyuncu değişikliği yapılırken acı içerisinde kendisini yere bırakan İrfan Can Kahveci, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve sekerek sahayı terketti. İsmail Kartal, İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İrfan Can Kahveci İsmail Kartal Cengiz Ünder Mert Müldür Fenerbahçe Konyaspor Trendyol Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Tüm ekibinle birlikte güle güle İsmail. Bu kadar sakatlık nasıl izah edilir?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title