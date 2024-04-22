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Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

FRED'DEN EFSANE GOL

İlk yarı boyunca Sivasspor savunmasını açamayan Fenerbahçe'nin imdadına Fred yetişti. Brezilyalı yıldız, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

KOITA SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor, müsabakanın 57. dakikasında Fode Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Koita'nın şutunda Dominik Livakovic topa müdahale etse de ağlara gitmesine engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

İRFAN CAN TEKRAR ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştırdı.80. dakikada İsmail'in açtığı ortada penaltı noktasında boş kalan İrfan Can Kahveci, topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

RAY MANAJ SKORU BELİRLEDİ

Sivasspor'da Ray Manaj, 90. dakikada uzun VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Sivasspor Trendyol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Veysel null:

+10 dakka verip +16 ya kadar uzattılar fener gol bulabilsin diye. tepki çekmeyeceklerini bilseler +20 ye kadar götürürlerdi

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İsa Gl:

Adım Adım Cimbom’un ayak sesleri

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