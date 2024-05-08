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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı? Dolar ve euro kaç TL'ydi?

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Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu dönemde altın fiyatlarının ne olduğu merak konusu oldu. Bu dönemdeki ekonomik veriler ve altın fiyatları, Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu ve Türkiye ekonomisini aynı çerçevede değerlendirmeye yardımcı olacak. Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı? Dolar ve euro kaç TL'ydi?

Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı yılın merakı artıyor. Sarı lacivertli ekip, en son Süper Lig şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanmıştı ve o zamandan beri 9 sezon boyunca şampiyonluk özlemini çekiyor. Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı?

FENERBAHÇE EN SON ŞAMPİYON OLDUĞUNDA ALTIN NE KADARDI?

Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda gram altın 87,89 TL'ydi.

Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı?

DOLAR VE EURO NE KADARDI?

Dolar 2,12 TL Euro ise 2,94 TL'ydi.

Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı?

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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