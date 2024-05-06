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Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kardeşler, "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım" ifadelerini kullandı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takım Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Hatayspor'un deneyimli kalecisi Erce Kardeşler, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BASKETBOL İDMANI YAPIYORUZ"

Erce Kardeşler'in açıklamaları şu şekilde; "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım.

VOLKAN HOCA YALNIZ KALDI"

Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir."

Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Reşat Taylan:

10 yıldır profesyonel liglerde oynuyorsun, üç yılı Trabzon'da geçmiş. Yaşanan acıları Allah bir daha yaşatmasın ama bu on yılda hiç mi para kazanmadın, koymadın kenara da şimdi böyle bir açıklama yapıyorsun...

14
10
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Baki Güven:

Birazda kendi cebinizden yiyin bi zahmet dünyanın parasını kazanıyosunuz acıtasyon yapmayın

8
10
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Fedai-14:

Erce kendinden daha ziyade hatay sporun durumundan bahsediyor ....

7
0
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SUNSET null:

Hatay'ın insanı gibi sporcusu da henüz ayağa kalkamadı. Halen psikolojik, jeolojik, ekonomik artçılar 15 ay sonra bile devam ediyor.

5
0
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