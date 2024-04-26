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Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 3-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Son günlerde gollerinin yanı sıra göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların maçtaki son golünü kaydeden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli kızdıracak bir paylaşım yaptı.

"MAYIS GELİYOR, İYİ GECELER"

Şampiyonluk ateşini yakarak Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandıran Yıldız futbolcu, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini yer verdi.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Adana Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Kaan Koç:

Adam doğru olanı demiş haftaya mayıs

41
1
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Fedai-14:

Slaven biliç ne demişti???? adam çok haklıymış..

5
1
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Sedat Aslan:

Kaliteli futbolcu adam.

4
0
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