Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların maçtaki son golünü kaydeden Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli kızdıracak bir paylaşım yaptı.

"MAYIS GELİYOR, İYİ GECELER"

Şampiyonluk ateşini yakarak Galatasaraylı taraftarları da heyecanlandıran Yıldız futbolcu, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini yer verdi.

İşte o paylaşım;



