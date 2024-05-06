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Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 berabere bitti.

İLK YARI TAT VERMEDİ

Her iki takım da ilk 45 dakikada gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konyaspor bir girişimde bulunamazken, sarı-lacivertliler birkaç kez rakip kalede gol aradı. Pozisyonlardan sonuç çıkmayınca ilk devre 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 33. dakikasında Tümosan Konyaspor'da Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Mert Müldür, sarı kart gördü. Böylece Mert Müldür, gelecek hafta Mondihome Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de arka arkaya sakatlanan Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. Teknik direktör İsmail Kartal, 2 yıldızın yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüyle geçse de her iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 90. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı ile pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Trendyol Tümosan Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (20)

Oytun Ulu:

Ayaklarına sağlık Konyam.

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Tugberk null:

Ali Koç, Fenerbahçe yi haritadan sildi

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ümit kaleoğlu:

Üzülme İsmail Kartal. Senin hesapla sonraki maçları kazanan ?ampiyon oluyor nasılsa..

yanıt5
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Sessiz ciglik:

Sampiyon Galatasaray hayirli olsun

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İsa Gl:

Yine bir fener kazanana kadar, neyse ki Konya sağlam çıktı

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Veysel null:

bu hakem Bahattin şimşek Fener e bu kadar sempatik davranırken, GS Rize maçında ICARDI ye neden öfke kusuyordu? Acaba neden olabilir soruyorum size millet

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Veysel null:

fb berabere mi kaldı? o değil de bu hakem Bahattin şimşek Fener e bu kadar sempatik ve yardımsever davranırken, GS Rize maçında ICARDI ye neden öfke kusuyordu? Acaba neden olabilir soruyorum size millet

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ERKAN ÜNAL:

Fenerbahce top oynayamıyor hakeme ona buna bahane bulmaya gerek yok,teknik direktörün de suçu yok kadro ve yönetim sıkıntılı,fenerbahce yeni bir başkanla beyaz bir sayfa açmalı

68
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gökhan Mermer:

Bu maçın berabere bitmesi ağır beceriksizlik içermektedir. Konya takımı maç boyu orta sahayı geçmedi ve sen o golü 100 dakikada atamıyorsun yapacak bir şey yok.

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Karaman Tarik:

Yine Hüsran yine Hasret kaldı, Klasik Fenerbahçe işte

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