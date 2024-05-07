Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Akdeniz ekibi, bir süredir gündem de olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı teknik adam, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. İmzalar sezon sonunda atılacak.
Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.
YARDIMCISI MEHMET AURELIO
Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi. Aurelio, daha önce de Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.
İMZALAR SEZON SONUNDA ATILACAK
Alex de Souza, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. Brezilyalı teknik adam, bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine iletti. Bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istedi.
TARAFTARLAR "HOŞ GELDİN" DEDİ
Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu.