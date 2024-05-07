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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

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Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni hocasını buldu. Akdeniz ekibi, bir süredir gündem de olan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı teknik adam, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. İmzalar sezon sonunda atılacak.

Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi. Aurelio, daha önce de Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

İMZALAR SEZON SONUNDA ATILACAK

Alex de Souza, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. Brezilyalı teknik adam, bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine iletti. Bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istedi.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu

TARAFTARLAR "HOŞ GELDİN" DEDİ

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex De Souza Sergen Yalçın Antalyaspor Fenerbahçe Brezilya Akdeniz Antalya Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Raşid Polat:

alex Fenerbahcenin basina yakışır

36
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Zeynep serap Yılmaz:

Keskeeee

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Mevlüt Dündar:

hoş geldin

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Mahmut Akbaba:

İkisi de çok kaliteli futbolcuydu. Futboldaki bilgi ve zekalarını hocalıklarına da yansıtabilirlerse çok başarılır olurlar. Allah yollarını açık etsin.

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Gh Tgv:

Alex gordugum en Zeki oyunculardan bence basarili olacaktir

8
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Murat Yıldırım:

Türkiye nin sevdiği adam gibi adam

2
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Baki Güven:

Antalya turizmden kazandığı tüm parayı futbola yatırıyor heralde

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