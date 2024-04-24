Beşiktaş'ta teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Detaylar haberimizde...

SEMİH KILIÇSOY, DERBİDE OYNAYACAK MI?

"Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna ise Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" yanıtını verdi.

ANKARAGÜCÜMAÇI HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.