Üye Girişi
Haberler

Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi?

Beşiktaş'ta teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Detaylar haberimizde...

SEMİH KILIÇSOY, DERBİDE OYNAYACAK MI?

"Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna ise Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" yanıtını verdi.

Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi?

ANKARAGÜCÜMAÇI HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi?

Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Serdar Topraktepe Türkiye Kupası Fenerbahçe Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

AKREP DOLUNAYI ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler? Burçlara etkileri neler olacak? BURÇ YORUMLARI! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title