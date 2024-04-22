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Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasında puan farkı 4'e çıktı.

ICARDI'DEN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında puan kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'den paylaşım geldi. Icardi, Hatayspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaştı.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Sivasspor Futbol Spor Haberler

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