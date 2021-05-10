SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ

Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü
Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu, kentte coşkuyla kutlandı (Ek görüntü)
Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?
Son dakika haberi | 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı
TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi
Son Dakika: Süper Lig'e çıkan takım belli oldu! Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi!
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?
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