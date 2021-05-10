SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig - Dün

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuzMustafa AKIN - - TFF 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.