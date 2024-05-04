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Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından siyah beyazlı takımın basın sözcüsü Feyyaz Uçar, penaltı pozisyonu başta olmak üzere tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdi. Uçar, "Çok önemli bir maça çıkacağız salı günü. Belki de bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hepimizin çoluğu çocuğu var, bir sürü evlat var Beşiktaş'a gönül vermiş. İnsanları bu kadar üzmemek, bu kadar ağlatmamak lazım" dedi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde;

"SKORA İSYAN ETTİLER"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Skora isyan ettiler ve neticede uzatma golüyle kazandılar. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyoruz. Masuaku'nun sabah ağrısı dolayısıyla kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Gedson da arka adalesindeki ağrısı nedeniyle kadroda yoktu. Oynayan arkadaşlar ellerinden gelei yaptılar."

"BİZE GÖRE İKİ PENALTI POZİSYONU VAR"

"Biz oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla ve düdüklerle göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Buda mı değil' dedirten pozisyonlar. Özellikle ilk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğin düşünüyoruz. Yerde olan bir adamın eline çarpan top belki destek eli kuralıyla bağdaşır ama orada oyuncunun eli havada. Bunun penaltı olduğunu düşünüyoruz."

"BİZE KİMSE AYAR VERMEYE KALKMASIN"

"Çok önemli bir maça çıkacağız salı günü. Belki de bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hepimizin çoluğu çocuğu var, bir sürü evlat var Beşiktaş'a gönül vermiş. İnsanları bu kadar üzmemek, bu kadar ağlatmamak lazım. Bütün camiamızı salı günkü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğuna bütün ülkenin bir kez daha şahit olmasını istiyoruz. Bizim için sezonun maçı, taraftarlarımıza gerçekten ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman maç kazandırır. Ben onların sayesinde birçok maç kazandım"

"TARAFTARIMIZA SESLENİYORUM"

"Tamamen salı günkü maça odaklandık. Büyük taraftarımııza bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu birlikteliğin salı günü burada bir tekerrürünü bekliyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Kupası Feyyaz Uçar Ankaragücü Rizespor Beşiktaş Çaykur Futbol Spor Haberler

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