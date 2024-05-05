Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Sivassspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM OLDU

Bu sezonki başarılı performasıyla birçok rekora imza atan sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşısında alınan bu galibiyetle birlikte puanını 96'ya yükselterek Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu.

FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN ALDI

Cimbom, bu rekoru şampiyonluk yarışında mücadele ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden aldı.1988-1989 sezonunu 93 puanla şampiyon tamamlayan sarı-lacivertli takım, o sezon rekorun sahibi olmuştu. Kanarya, söz konusu sezondaki 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.