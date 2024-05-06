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Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor

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Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasında puan farkı ligin bitimine 3 hafta kala 6'ya çıktı.

Takımın kaptanlarından Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından şampiyonluk şansları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR"

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dusan Tadic Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Kemal Tankut:

doğru söyleyen her zaman başkadır helal olsun tadic

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Veysel null:

biri şuna şampiyonluğun artık zor değil artık imkansız olduğunu söylesin la hahahaha. bir de bu bizi güldürmeye meyilli herhalde

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Tugberk null:

Şu Fenerbahçe de mantıklı konuşan biri çıktı en sonunda.

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