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İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.,

KAZANIRSA KENDİ REKORUNU GELİŞTİRECEK

Ligdeki son 14 maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kendisine ait rekoru kırmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda seriyi 15 maça yükselterek kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

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Gs yenilecek herkes izlesin

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