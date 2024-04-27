Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.

MUSRATI'DEN FRED'E SERT FAUL

Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir müdahalede bulundu ve hakem Volkan Bayarslan faul çalarak sarı kartına başvurdu.

VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Bayarslan, incelemenin ardından sarı kartı iptal etti ve Al Musrati'ye direkt kırmızı kart verdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren sahada 10 kişi.

İşte kırmızı karta neden olan o faul;



GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS