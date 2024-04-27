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Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.

MUSRATI'DEN FRED'E SERT FAUL

Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Fenerbahçeli Fred'e sert bir müdahalede bulundu ve hakem Volkan Bayarslan faul çalarak sarı kartına başvurdu.

VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN KIRMIZI KART ÇIKTI

VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Bayarslan, incelemenin ardından sarı kartı iptal etti ve Al Musrati'ye direkt kırmızı kart verdi. Beşiktaş, 24. dakikadan itibaren sahada 10 kişi.

İşte kırmızı karta neden olan o faul;

Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyonGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyonGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trendyol Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Abdullah KARAMAN:

Sevgili Ali Koç... tüm servetini harcasanda şampiyon GALATASARAY olacak.

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Veysel null:

Allah aşkına bu derbi mi yaaa? Ben hayatımda hiç bu kadar isteksiz bir jk görmedim.

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Veysel null:

neden diğer oyuncular değil de al musrati??? acaba neden

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yanıtYanıtla
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