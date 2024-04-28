Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail, sezonu kapattı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinden sakatlanarak gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kalan İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı

AYAK BİLEĞİ BAĞINDA KOPMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı

SEZONU KAPATTI

Yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmese de gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, İsmail Yüksek 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor? Beşiktaş neden kırmızı kart yedi? #9917 Beşiktaş sahada neden 10 kişi? Fenerbahçeli İsmail Yüksek neden oyuna devam edemedi? İsmail Yüksek'e ne oldu? İYİ Parti Genel Başkan seçimi üçüncü tura mı kaldı? İYİ Parti'de seçim ne oldu, sonuç ne? GÜNAY KODAZ KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz nereli, kaç yaşında? MEHMET TOLGA AKALIN KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın nereli, kaç yaşında? MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında? KORAY AYDIN KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın, nereli, kaç yaşında?
500

Yorumlar (1)

Yahya Öksüz:

sezon onemlı degıl mıllı takım orda oynuyacak nerdeyse tek oyuncu

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title