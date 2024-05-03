BEŞİKTAŞ- RİZESPOR Canlı izle #9917 Beşiktaş- Rizespor maçı canlı, kesintisiz (HD) izleme linki!

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BEŞİKTAŞ- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Rashica, Muçi, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.