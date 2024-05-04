Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Karadeniz derbisinde konuk olduğu Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Yılport Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibine 3-1 kaybetti.
SAMSUNSPOR HIZLI BAŞLADI
Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, Taylan Antalyalı'nın 14. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İLK YARIDA 4 GOL VAR
Yediği gollerin şokunu üstünden atan Trabzonspor, 4 dakika sonra Enis Bardhi ile farkı 1'e indirmeyi başarsa da 36. dakikada Joaquin Fernandez'in kendi kalesine attığı golle aradaki fark yeniden 2'ye yükseldi. 4 golün atıldığı ilk yarı, 3-1 Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Her iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Samsun temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.