VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan müsabakada karşılıklı goller peş peşe atıldı ve ilk 7 dakika skor 1-1'e geldi. Siyah-beyazlıların 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile bulduğu 2. gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı hızlı başladı. 5. dakikada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Önce 7. dakikada Omar Colley'in golüyle eşitliği yakaladı, 10. dakikada ise Semih Kılıçsoy'un golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.
GOL İPTAL EDİLDİ
Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı ve Semih Kılıçsoy topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, ilk etapta golü verse de VAR incelemesinin ardından topun dışardan geldiği gerekçesiyle golü iptal etti.
İşte o an;