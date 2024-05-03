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VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan müsabakada karşılıklı goller peş peşe atıldı ve ilk 7 dakika skor 1-1'e geldi. Siyah-beyazlıların 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile bulduğu 2. gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı hızlı başladı. 5. dakikada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Önce 7. dakikada Omar Colley'in golüyle eşitliği yakaladı, 10. dakikada ise Semih Kılıçsoy'un golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı ve Semih Kılıçsoy topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan, ilk etapta golü verse de VAR incelemesinin ardından topun dışardan geldiği gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte o an;

VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golüGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Hasan Sabri Tüçel:

Bal gibi de çıkmış, top kale direğinden bağımsız dışarıda. ekran görüntüsü alıp Zoom yaptığınızda net belli oluyor

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