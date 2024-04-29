Bu haftaki maçlar aynı gün ve saatte mi oynanacak? Maçlar kaçıncı haftadan itibaren aynı gün ve saatte oynanacak?
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı. Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Bu haftaki maçlar aynı gün ve saatte mi oynanacak? Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte detaylar...
MAÇLAR NE ZAMAN AYNI GÜN VE SAATTE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'de 36. haftasının programı belli oldu. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Bu haftaki yani 35. hafta maçları ise farklı gün ve saatlerde oynanacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
36. HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor
Trabzonspor-İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor