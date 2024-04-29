Bu haftaki maçlar aynı gün ve saatte mi oynanacak? Maçlar kaçıncı haftadan itibaren aynı gün ve saatte oynanacak?

Bu haftaki maçlar aynı gün ve saatte mi oynanacak? Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte detaylar...

MAÇLAR NE ZAMAN AYNI GÜN VE SAATTE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de 36. haftasının programı belli oldu. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Bu haftaki yani 35. hafta maçları ise farklı gün ve saatlerde oynanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

36. HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor

Trabzonspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor